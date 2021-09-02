БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработан новый законопроект о продовольственной безопасности, сообщает в четверг Trend.

Законопроект планируется вынести на обсуждение осенней сессии Милли Меджлиса (парламент).

Законопроект охватывает вопросы контроля над качеством продовольственной продукции, импортируемой в Азербайджан и производимой в стране, а также предусматривает применение новых правил в этой сфере.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)