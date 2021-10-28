Назначен председатель правления Государственного морского и портового агентства

БАКУ/Trend/ - Ариф Балоглан оглу Мамедов назначен на должность председателя правления Государственного морского и портового агентства в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт министерства.

До этого назначения Ариф Мамедов был заведующим отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта.

Ариф Мамедов получил степень бакалавра и магистра по специальности «Международное право и международные отношения» в Бакинском государственном университете.

Он также получил степень магистра по специальности «Международные отношения и европейские исследования» в Университете "Метрополитан" в Праге и по специальности «Управление бизнесом» в школе менеджмента в Университете Оттавы (Канада).

Ариф Мамедов в разные годы работал в Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерстве иностранных дел и посольствах Азербайджана в ряде стран.