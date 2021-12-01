Началась укладка асфальтобетонного покрытия на дороге Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут (ФОТО) (версия 2)

Экономика 1 декабря 2021 10:08 (UTC+04:00)

(первая версия в 09:22)

БАКУ /Trend/ - Началась укладка асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут, которая является одним из проектов дорожной инфраструктуры на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, сообщает в среду Trend.

Дорога протяженностью 39,7 километра начинается от участка автомагистрали Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор, проходящего через село Шюкюрбейли Джебраильского района, и тянется до поселка Гадрут Ходжавендского района.

Четырехполосная автодорога Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут строится в соответствии с I технической категорией.

«На участке дороги с нулевого по 11-й километр завершены земляные работы, на трехкилометровом участке ведутся работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, на трех- и пятикилометровом участках выполнены работы по расширению трассы, строительству нижнего и верхнего слоев дорожной основы, продолжаются другие строительные работы. Также идет строительство водоотводов, подземных переходов, дорожного полотна шириной 21,5 метра, на участках, где готово дорожное полотно, ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Также на дороге продолжается строительство шести автомобильных мостов, один из которых спроектирован на ее пересечении с автомагистралью Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор. Тем самым будет обеспечен удобный въезд - выезд с этой дороги», - говорится в сообщении.

Напомним, что автомобильная дорога Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут проходит по территории Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов. Она соединит около 20 населенных пунктов, включая поселок Гадрут и город Джебраил.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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