Существует ряд направлений для инновационного развития на освобожденных территориях Азербайджана – замминистра экономики (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Существует ряд направлений для инновационного развития на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, об этом замминистра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов сказал на конференции на тему "Возможности инновационного развития освобожденных территорий".

По его словам, среди основных направлений внедрение инновационных аграрных моделей, развитие горнорудной промышленности на основе инновационных технологий, создание транспортно-логистической системы, опирающейся на современные технологии, обеспечение экологического баланса с использованием возобновляемой энергии, то есть энергии Солнца, ветра, воды, подготовка и переподготовка специалистов, отвечающих современным требованиям.

Замминистра добавил, что поставлены такие цели инновационного развития, как ускорение перехода на цифровое развитие, расширение современной инфраструктуры.

"В ближайшем будущем освобожденные территории планируется превратить в зону "зеленой энергии" с использованием источников возобновляемой энергии. Использование экологически чистых транспортных средств внесет свой вклад в формирование чистой окружающей среды. Также следует отметить, что на освобожденных территориях создаются современные электросети", - сказал Алекперов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)