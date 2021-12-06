Программа стажировки по кредитованию малого и среднего бизнеса в Муганбанке

ОАО "Муганбанк" предоставляет стажировку по кредитам малого и среднего бизнеса для молодых специалистов, желающих построить свою будущую карьеру.

Для участия в программе стажировки молодые люди в возрасте до 25 лет, имеющие высшее образование в области экономики и финансов, могут обратиться в ОАО “Муганбанк”.

К кандидатам для участия в программе стажировки предъявляются следующие требования:

- Математические знания;

- Умение мыслить логически и аналитически;

- Хорошие навыки работы с компьютером (офисные программы обязательны)

- Коммуникативные и презентационные навыки.

Срок стажировки - 3 месяца. Молодые люди, успешно прошедшие практику и показавшие лучшие результаты, могут быть обеспечены работой.

Стажировка будет проводится в филиалах города Баку.

Программа стажировки охватывает полный рабочий день (9:00-18:00) пять раз в неделю и является бесплатной. Желающие присоединиться к программе могут отправить свои резюме по электронному адресу [email protected] до 17 декабря 2021 года, указав в теме письма «Программа стажировки».