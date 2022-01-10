В минэнерго Ирана сообщили о планах с Азербайджаном максимально использовать потенциал реки Араз

БАКУ /Trend/ - В планах Ирана и Азербайджана максимально использовать потенциал реки Араз. Об этом сказал Trend советник министра энергетики Ирана по международным вопросам Мухаммед Али Фарахнакиан.

По его словам, между Ираном и Азербайджаном налажено хорошее сотрудничество в сфере совместного использования приграничных рек.

Советник также сообщил, что сотрудничество Ирана и Азербайджана на приграничных реках продолжается более 50 лет, и начало ему положило строительство Миль-Муганского водохранилища на реке Араз.

"У двух стран есть совместные планы по максимальному использованию потенциала реки Араз. Согласно подписанному между Ираном и Азербайджаном меморандуму, построены гидроузлы "Худаферин" и "Гыз Галасы", которые, помимо регулирования стока реки Араз, создали возможность для строительства ГЭС. Иранская компания построит на этой реке две ГЭС, и инвестиции в строительство будут вложены обеими странами", - сказал Фарахнакиан.

По его словам, министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан заявил, что Тегеран готов построить ТЭС в Азербайджане.

"В связи с этим будет изучен вопрос строительства теплоэлектростанции на территории Азербайджана. Две страны могут совместно использовать электроэнергию, которую будет вырабатывать эта ТЭС. У Ирана есть потенциал для строительства подобных электростанций", - сказал Фарахнакиан.

Отметим, что гидроузлы "Гыз Галасы" и "Худаферин" на реке Араз на азербайджано-иранской границе имеют суммарный объем более 1,6 миллиарда кубометров воды. Общая установленная мощность двух ГЭС, которые планируется здесь построить, составит 280 Мвт. Эти гидроузлы и ГЭС позволят двум странам совместно использовать водно - энергетические ресурсы реки Араз.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)