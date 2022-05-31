АБР планирует выделить средства на поддержку образовательных проектов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) планирует в 2022 году выделить 150 миллионов долларов на образовательные проекты в Азербайджане. Об этом сказала Trend глава представительства АБР в Азербайджане Кэндис МакДейган.

«В этом году мы будем работать над проектом по поддержке человеческого капитала в сфере профессионального образования в Азербайджане. Мы будем поддерживать многие профессиональные школы для предоставления в будущем услуг в такой сфере, как информационные технологии», - сказала МакДейган.

По ее словам, AБР является одним из соинвесторов проектов устойчивого развития в Азербайджане.

Банк предоставляет финансирование для специальных инфраструктурных проектов - от строительства железных дорог до ирригации и образования.