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Центробанк о возможности выхода Revolut на рынок Азербайджана

Экономика Материалы 29 июля 2022 14:05 (UTC +04:00)
Центробанк о возможности выхода Revolut на рынок Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана (ЦБА) ведет переговоры с британской финансово-технологической компанией Revolut, которая планирует выйти на азербайджанский рынок.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал в пятницу на пресс-конференции генеральный директор ЦБА Фарид Османов.

«Revolut не направляла официальный запрос в ЦБ. По информации, полученной нами от общественности, Revolut думает об оказании услуг в нашей стране. В настоящее время ЦБ ведет соответствующие переговоры с Revolut. Они намерены активизировать услуги денежных переводов в нашей стране. Если будут приняты окончательные решения, ЦБ предоставит дополнительную информацию», - сказал Османов.

Он отметил, что в настоящее время ЦБА оценивает соответствие таких услуг действующему законодательству и законопроекту о платежных услугах и платежных системах, который будет принят в будущем.

Напомним, что компания Revolut, предоставляющая банковские услуги по модели цифрового банка (необанк), представлена более чем в 200 странах мира, имеет свыше 18 миллионов частных и 500 тысяч корпоративных пользователей. Кроме того, Revolut осуществляет финансовые операции более чем в 30 валютах. Мобильное приложение Revolut позволяет осуществлять покупку и продажу акций, криптовалюты, а также валюты.

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