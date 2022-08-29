БАКУ /Trend/ - Казахстан может быть важным партнером для выхода Азербайджана на рынки Центральной Азии.

Об этом сказал в четверг Trend эксперт-экономист Аслан Азимзаде.

"Географическое положение Азербайджана в коридоре Север-Юг также является очень важным фактором. Казахстан может быть важным партнером для выхода Азербайджана на рынки Центральной Азии, а Азербайджан может быть важным партнером для выхода Казахстана на европейские рынки. По этой причине очень важно подписание определенных торгово-экономических документов между двумя странами. Среди подписанных документов необходимо выделить связанные с грузоперевозками. Азербайджан и Казахстан являются важными партнерами китайского проекта "Один пояс, один путь". И поэтому обеим странам важно расширять свои возможности транспортной логистики и обмениваться опытом в этом контексте. В целом все документы, подписанные на первом заседании азербайджано-казахстанского делового совета, во многом будут способствовать реализации вышеперечисленных факторов и значительному росту экономических отношений между двумя странами, в том числе внешнеторгового оборота и инвестиций", - сказал Азимзаде.

Кроме того, он напомнил, что по показателям 2020 года внешнеторговый оборот между Азербайджаном и Казахстаном составляет 142 миллиона долларов.

"Казахстан занимает примерно четвертое место среди стран СНГ по объему внешнеторгового оборота с Азербайджаном. Безусловно, это очень важный и высокий показатель. Однако я думаю, что сегодня Азербайджан и Казахстан имеют возможность реализовать высокий экономический потенциал внешнеторгового оборота в несколько миллиардов долларов. Мы знаем, что сегодня основными направлениями, определяющими устойчивое развитие стран, являются инвестиции. Важны прямые инвестиции с передачей технологий. По этой причине очень важно, чтобы азербайджанские инвесторы вкладывали средства в Казахстан, а казахстанские – в Азербайджан. Казахстан добивается серьезных успехов в высоких технологиях. В таком случае упомянутые технологии, их передача могут быть важны для нас. Эти технологии могут быть использованы и в рамках высокого сельскохозяйственного потенциала Карабаха. Применение высоких технологий в сельском хозяйстве может привести к повышению производительности и более устойчивому обеспечению продовольственной безопасности. Казахстан имеет большой опыт в этой области. По этой причине для нас может быть важным изучение опыта Казахстана в этой сфере", - добавил Азимзаде