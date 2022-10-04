Новый бизнес кредит от Муганбанк

Муганбанк предлагает клиентам новые виды бизнес-кредитов для поддержки малого и среднего бизнеса. Таким образом, предоставляя предпринимателям более эффективный и быстрый доступ к финансовым ресурсам, Муганбанк предоставляет бизнес-кредит «Инвойс-финансирование»

С помощью бизнес-кредита «Инвойс-финансирование» физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность малого и среднего бизнеса, реализующие товары и услуги по официальным договорам, могут осуществлять погашение дебиторской задолженности на основании заявленных инвойсов и счетов-фактур. Основными преимуществами кредита являются более выгодная процентная ставка, минимальное требование к документам, а также отсутствие залогового требования. Предприниматели могут получить в Муганбанке до 90% от суммы, указанной в инвойсе, путем предоставления соответствующих документов.

Другие особенности кредита «Инвойс-финансирование»:

- Лимит финансирования: 30 000 AZN – 1 000 000 AZN

- Срок: до 3 месяцев

-Льготный период: 2 месяца

-Годовая процентная ставка: от 11 %

Вы можете получить более подробную информацию о необходимых документах и других условиях, перейдя по этой ссылке – ССЫЛКА

ОАО "Муганбанк" начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 22 филиалов и 10 отделений ОАО "Муганбанк" оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. Дополнительную информацию об услугах и продуктах Муганбанка можно получить как в информационном центре 933, так и на сайте www.muganbank.az.