«PASHA Life» и «IRS Publishing House» на Национальном градостроительном форуме (ФОТО)

«PASHA Life» и «IRS Publishing House» приняли участие в первом Национальном градостроительном форуме в рамках совместного сотрудничества.

Книги, посвященные истории и культуре Азербайджана, созданные в результате совместной деятельности, были представлены на Национальном градостроительном форуме», впервые проводимом в Азербайджане.

К сведению, 5-6 октября в городах Агдам и Баку прошел Азербайджанский национальный градостроительный форум на тему «Цели устойчивого развития» и «Новая городская повестка» - как ведущая сила восстановления в постконфликтный период».

Данный Форум состоялся при совместном сотрудничестве Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, и Университета ADA.

Отметим, что по настоящее время в результате совместной деятельности «PASHA Life» и «IRS Publishing House» были изданы 13 книг. Это вышедшие в свет «Сны старой крепости», «Гобустан – книга тысячилетий», «Волшебные сказки Тебриза», «Карабах - Древний и прекрасный», «Зачарованный город», «Бакинская симфония», «Каменные стражи», «Карабах – Путь через века», «Гянджа - град Низами», «Шеки – Магия красоты», «Салам, Азербайджан», «Чёрная книга Карабаха» и «Карабах – Путями победы».