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Президент Грузии: Подписание соглашения о стратегическом партнерстве в сфере зеленой энергетики – важный шаг

Экономика Материалы 17 декабря 2022 19:35 (UTC +04:00)
Президент Грузии: Подписание соглашения о стратегическом партнерстве в сфере зеленой энергетики – важный шаг

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БАКУ /Trend/ - Подписание "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии" является очень важным шагом. Это исторический шаг, который объединит Кавказ с Евросоюзом.

Как передает Trend, об этом в субботу написала на своей странице в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Приветствую подписание стратегического соглашения о развитии и передаче зеленой энергии. Это исторический шаг, который объединит Кавказ с Евросоюзом. Это означает, что теперь Черное море становится европейским морем, и это мост, соединяющий обе стороны друг с другом", - отметила она.

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