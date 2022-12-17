Президент Грузии: Подписание соглашения о стратегическом партнерстве в сфере зеленой энергетики – важный шаг

БАКУ /Trend/ - Подписание "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии" является очень важным шагом. Это исторический шаг, который объединит Кавказ с Евросоюзом.

Как передает Trend, об этом в субботу написала на своей странице в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Приветствую подписание стратегического соглашения о развитии и передаче зеленой энергии. Это исторический шаг, который объединит Кавказ с Евросоюзом. Это означает, что теперь Черное море становится европейским морем, и это мост, соединяющий обе стороны друг с другом", - отметила она.