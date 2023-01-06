Оплачивай Apple Pay со своей Yelo Mastercard картой и зарабатывай 15 AZN!

БАКУ/Trend/ - Продолжается акция Yelo Bank для пользователей Mastercard. Первые 1000 клиентов, правильно выполнивших условия и совершив 3 платежа, получат кэшбэк в размере 15 AZN.



Акция распространяется на карты Yelo Mastercard с валютой AZN. Карта должна быть недавно подключена к сервису Apple Pay. Лимит на оплачиваемую сумму отсутствует.



Отметим, что те клиенты, которые уже добавили свою карту Yelo в Apple Pay, не могут участвовать в данной акции со своей новой картой. Также это относится и к неоплаченным картам, ранее подключенным к Apple Pay. Каждый клиент может выиграть 15 AZN только один раз.



Наряду с этой акцией держатели карт Yelo продолжат пользоваться кэшбэками и скидками, предлагаемыми Банком в обычном режиме. Если у вас нет карты Yelo, вы можете заказать онлайн: https://bit.ly/yldghn



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Yelo Bank – Яркий банкинг!