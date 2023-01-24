Банк Республика в 2022 году достиг самых высоких результатов в своей истории!

БАКУ/Trend/ - Банк Республика, один из крупнейших банков страны, обнародовал финансовые результаты за 2022 год. Согласно отчетности, Банк продолжил динамичное развитие, показав прирост по всем показателям, и достиг самых высоких результатов в своей истории!

По состоянию на 1 января 2023 года активы банка выросли на 29% и составили 1,58 миллиарда манат, что является одним из самых высоких показателей среди банков страны. Из опубликованной отчетности также видно, что банк обладает достаточно высоким запасом капитала для устойчивого развития. Так, по сравнению с прошлым годом совокупный капитал банка увеличился на 22% и составил 127,47 млн. манат, превышая регулятивную норму (50 млн. манат) более чем в 2 раза.

По сравнению с прошлым годом чистый процентной доход Банка вырос более чем на 49%, достигнув 84,8 млн. манат, чистая операционная прибыль выросла более чем в 2 раза, достигнув 33,28 млн. манат, а чистая прибыль банка увеличилась на 37% и составила 26,65 млн. манат.

По результатам 12 месяцев банк значительно увеличил кредитный и депозитный портфели. Так, по сравнению с прошлым годом депозитный портфель банка вырос на 21%, что в очередной раз подтверждает доверие большого количества клиентов Банку Республика.

В прошлом году, Банк Республика продолжил успешную деятельность по привлечению иностранных инвестиций для развития реального сектора страны и заключил кредитные соглашения с крупными международными финансовыми организациями, такими как Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), Нидерландский Банк Развития Предпринимательства (FMO), Европейский Фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE), Европейская Инвестиционная Компания (EMF Microfinance Fund).

«Мы очень рады что, в год 30-летия, Банк Республика смог достичь таких высоких результатов. За это время Банк Республика зарекомендовал себя как надёжный финансовый институт, прочно занявший свою нишу в финансово-кредитной системе Азербайджана. Хотелось бы поблагодарить нашу команду, всех клиентов и партнеров за сотрудничество и вклад в достижении этого результата! Своей безупречной работой, высоким качеством обслуживания, усилением внедрения цифровизации продуктов и услуг, Банк Республика в будущем также будет оправдывать оказанное доверие, продолжив динамичное развитие» - отметил председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов

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