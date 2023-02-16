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SOCAR Türkiye пожертвовала 3,5 млн турецких лир в рамках кампании "Турция, единое сердце"

Экономика Материалы 16 февраля 2023 01:11 (UTC +04:00)
SOCAR Türkiye пожертвовала 3,5 млн турецких лир в рамках кампании "Турция, единое сердце"

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БАКУ /Trend/ - SOCAR Türkiye пожертвовала 3,5 млн турецких лир в рамках кампании "Турция, единое сердце".

Как передает Trend, об этом было заявлено в совместном эфире, организованном в рамках кампании помощи "Турция, единое сердце", в котором участвуют около 200 цифровых, местных, региональных, национальных и международных телеканалов и 500 радиоканалов.

Отметим, что в настоящее время сумма собранные средств составляет 108 миллиардов 663 миллионов 563 тысяч турецких лир.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

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