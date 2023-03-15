Средний коридор имеет большой транзитный потенциал - генсек всемирной таможенной организации

БАКУ /Trend/ - Средний коридор имеет большой транзитный потенциал.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду генеральный секретарь всемирной таможенной организации Кунио Микурия в ходе многосторонней встречи по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры по принципу «единого окна» в рамках Транскаспийского международного среднего коридора «Восток-Запад».

По его словам, этот коридор является хорошим проектом поддержки развития экономики стран и налаживания сотрудничества.

«Перевод документооборота в цифровую среду является неотъемлемой частью нашего сотрудничества и я этот вопрос поднимал в прошлом году на одном из крупных мероприятий ЕС. Представители ЕС и их организаций выразили поддержку. Мы планируем привлечь инструменты ЕБРР и ВТО в процессы развития Среднего коридора», - сказал он.

Микурия также сообщил, ВТО в ближайшие три года рассмотрит вопрос уменьшения личных контактов между таможенными органами и грузоперевозчиками.

«Использование блокчейн технологий ускорит цифровизацию этой деятельности и мы также рассмотрим внедрение этих технологий в процедуры цифровизации», - сообщил он.