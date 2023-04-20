В турсекторе наблюдается оживление - Орхан Мамедов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В туристическом секторе Азербайджана наблюдается оживление.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов на состоявшейся в Баку общественной дискуссии на тему "Туристический бизнес: текущая ситуация и перспективы".

По его словам, как и в других сферах в постпандемический период, в этой сфере также наблюдается оживление. В 2022 году число туристов, посетивших Азербайджан, составило 1 602,006 тысячи человек.

Мамедов отметил, что комплексное развитие этой отрасли имеет важное значение для экономики страны. Усиление стратегических, институциональных и финансовых механизмов для обеспечения устойчивого развития туристического сектора нашло отражение в плане мероприятий "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы".

"В результате целенаправленных мер, предпринятых за прошедший период в сфере туризма, одной из приоритетных отраслей ненефтяного сектора, в Азербайджане созданы благоприятные условия для развития этого сектора, повышена конкурентоспособность национальных туристических комплексов. В настоящее время весь мир, в том числе и наша страна, находятся на этапе быстрого развития в постпандемический период. Хотелось бы напомнить, что одной из областей, наиболее пострадавших во время пандемии, был туризм. Так, если в 2019 году Азербайджан посетили 3,2 миллиона туристов, то в 2020 году эта цифра составила 795 000, а в 2021 году - 791,8 тысячи человек", - сказал он.