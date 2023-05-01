Запуск совместного автомобильного завода Азербайджана и Узбекистана ожидается в 2025 году (ФОТО)

ГАДЖИГАБУЛ /Trend/ - Совместный автомобильный завод Азербайджана и Узбекистана ожидается запустить в мае 2025 года.

Как сообщает в понедельник Trend, инвестиционная стоимость завода составит 88 миллионов манатов.

На заводе, который разместится на территории в 16 гектаров в Гаджигабульском промышленном квартале, будут созданы 1200 новых рабочих мест. Мощности завода составят 30 тысяч автомобилей в год. На предприятии будут использованы технологии таких стран, как США, Италия, Китай, Корея и Узбекистан.

На предприятии ожидается производство таких марок автомобиля Chevrolet, как Cobalt, Malibu, Tracker и Equinox.

Отметим, что Гаджигабульский промышленный квартал был создан указом Президента Азербайджанской Республики в 2017 году. Его территория составляет 60 гектаров, создано порядка 500 рабочих мест, а сумма инвестиций превышает 51 миллион манатов. Число резидентов промквартала составляет 13.