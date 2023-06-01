У Азербайджана есть потенциал экспорта аммиака в Германию - Uniper

БАКУ /Trend/ - Германия планирует ввести в эксплуатацию терминал по импорту аммиака к 2030 году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал старший вице-президент немецкой компании Uniper Уве Фип в ходе «Бакинского энергетического форума».

Он отметил, что ожидает, что в будущем и Азербайджан сможет заполнить этот терминал и больше способствовать переходу на «зеленую» энергетику.

Уве Фип добавил, что у европейцев большие надежды на Азербайджан в связи с обеспечением энергетической безопасности, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию.

«Во время кризиса наша компания на 99 процентов перешла к государству после очень долгого опыта работы в качестве частной компании. Для того, чтобы преодолеть данный кризис, мы построили первый в Германии терминал по сжиженному природному газу», - сказал он.

Несмотря на все предпринятые шаги, по словам старшего вице-президента, к 2050 году 80 процентов энергии, потребляемой Германией, будет импортироваться.

Уве Фип сказал, что Германия инвестировала 40 миллиардов долларов в обеспечение энергетической безопасности.

Отметим, что с 31 мая по 3 июня в Баку проходят 28-я Международная выставка по нефти и газу Каспия, 11-я Международная выставка по энергетике и возобновляемым источникам энергии и 20-я Международная выставка по транспорту, транзиту и логистике.