У Азербайджана есть потенциал экспорта аммиака в Германию - Uniper

БАКУ /Trend/ - Германия планирует ввести в эксплуатацию терминал по импорту аммиака к 2030 году.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал старший вице-президент немецкой компании Uniper Уве Фип в ходе «Бакинского энергетического форума».
Он отметил, что ожидает, что в будущем и Азербайджан сможет заполнить этот терминал и больше способствовать переходу на «зеленую» энергетику.
Уве Фип добавил, что у европейцев большие надежды на Азербайджан в связи с обеспечением энергетической безопасности, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию.
«Во время кризиса наша компания на 99 процентов перешла к государству после очень долгого опыта работы в качестве частной компании. Для того, чтобы преодолеть данный кризис, мы построили первый в Германии терминал по сжиженному природному газу», - сказал он.
Несмотря на все предпринятые шаги, по словам старшего вице-президента, к 2050 году 80 процентов энергии, потребляемой Германией, будет импортироваться.
Уве Фип сказал, что Германия инвестировала 40 миллиардов долларов в обеспечение энергетической безопасности.
Отметим, что с 31 мая по 3 июня в Баку проходят 28-я Международная выставка по нефти и газу Каспия, 11-я Международная выставка по энергетике и возобновляемым источникам энергии и 20-я Международная выставка по транспорту, транзиту и логистике.