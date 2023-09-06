Счетная палата Азербайджана выявила недочеты в деятельности Агентства аграрных услуг (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана выявила недостатки в управлении государственным имуществом в Агентстве аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства.

Об этом говорится в отчете по результатам аудита Счетной палаты, сообщает в среду Trend.

Отмечается, что несмотря на то, что с последних месяцев 2021 года районные (городские) ветеринарные управления, подведомственные Агентству аграрных услуг, были объединены в Центр здоровья животных и ветеринарных услуг этого агентства, на начало 2021 года не была обеспечена передача оставшихся на балансе активов на сумму 17,7 миллиона манатов, а также соответствующего имущества стоимостью 1,9 миллиона манатов до конца срока проведения аудита.

В то же время в ходе аудита было установлено, что возврат средств, разрешенных к использованию при условии их возврата в государственный бюджет, агентством не обеспечен. Так, не обеспечен возврат свободных средств в размере 2,7 миллиона манатов из револьверного фонда проекта по развитию и кредитованию сельского хозяйства, разрешенных к использованию на основании соответствующего документа Кабинета министров при условии их последующего возврата в госбюджет, это также не нашло отражения в соответствующей отчетности.

В информации, опубликованной Счетной палатой по результатам аудита агентства, также говорится о наличии недостатков в реализации планов профилактических и диагностических мероприятий касательно эпизоотии, среди которых отсутствие установления ежемесячных, ежеквартальных целевых показателей по региональным структурам для реальной организации выполнения планов мероприятий, необеспечение электронизации процесса фактической вакцинации сельхозживотных и др.

Результаты мониторингов, проведенных методом случайной выборки в отдельных хозяйствах, действующих в 30 городах и районах, с целью выявления общего уровня иммунитета животных в результате мероприятий по вакцинации крупного и мелкого рогатого скота в рамках Плана мероприятий по борьбе с эпизоотией на 2022 год, позволяют говорить о том, что уровень эффективности средств, затраченных на реализацию процесса вакцинации, был низким.

В результате аудиторской проверки также обнаружены несоответствия в учете ветеринарных препаратов против особо опасных заболеваний. Так, неправильно установлены лимиты запасов ветеринарных препаратов против особо опасных заболеваний, ненадлежаще ведется учет запасов, в ходе проверки в районных ветеринарных управлениях было обнаружено наличие неиспользованных остатков вакцин на сумму 1,4 миллиона манатов, что не было отражено в финансовой отчетности и т.д.