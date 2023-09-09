В ФАО рассказали о стратегии улучшения экспорта продовольствия из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) оказывает поддержку Азербайджану в экспорте его продовольственных товаров по всему миру.

Об этом сказал Trend представитель ФАО в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят.

"Азербайджан импортирует много продовольствия, особенно пшеницы и мяса. Если цены вырастут, это может повлиять на доступность и потребление этих товаров. Азербайджан - страна, богатая ресурсами, у нее их достаточно, чтобы прокормить свое население. Но, тем не менее, пищевой баланс, то, что мы производим и что потребляем, нуждается в улучшении. Нам нужно меньше полагаться на импорт", - сказал он.

По словам представителя ФАО, в Азербайджане действительно качественные продукты питания, которые можно экспортировать в другие страны по всему миру.

"Фрукты в Азербайджане, например, очень высокого качества и в целом производятся органическим способом. Все это создает рынок для специфических азербайджанских продуктов, которые нужно экспортировать, чтобы больше зарабатывали фермеры, занимающиеся сельским хозяйством", - сказал Насар Хаят.

Он добавил, что ФАО поддерживает правительство Азербайджана в вопросах безопасности пищевых продуктов, пищевых стандартов, повышения производительности в этой сфере, в вопросах упаковки, маркировки – всего, что необходимо для выхода на международный рынок.

Отметим, что Азербайджан является членом ФАО с 20 октября 1995 года, а с осени 2015 года в стране функционирует офис этой организации.