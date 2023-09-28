Опубликован Глобальный Инновационный Индекс: Комментарий Министерства экономики и Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики

БАКУ/Trend/ - 16-ое по счёту совместное издание Корнельского Университета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) - Глобальный Инновационный Индекс (ГИИ) 2023 года, как и в прошлом году охвативший экономики 132 стран, презентован в ВОИС. ГИИ публикуется с 2007 года.

Рейтинг ГИИ текущего года составлен на основе 81 индикаторов, охватывающих потенциал, результативность и рамочные условия инновационной деятельности. Анализируемые индикаторы включают в себя широкий спектр сведений – от законодательства, науки и образования до вопросов развития рынка, бизнеса, инфраструктуры и т.д. Основная цель публикации ГИИ заключается в предоставлении возможности оценки эффективности механизмов инновационной деятельности стран.

Рейтинг ГИИ 2023 года состоит из 7 групп индикаторов инновационной деятельности, входящих в два результирующих субиндекса: «инновационные ресурсы» и «инновационные результаты».

Субиндекс «инновационные ресурсы» позволяет оценивать элементы национальной экономики, в которых протекают инновационные процессы, в разбивке на пять групп: 1 – институты; 2 – человеческий капитал и наука; 3 – инфраструктура; 4 – развитие внутреннего рынка и 5 – развитие бизнеса.

Субиндекс «инновационные результаты» отражает фактические результаты инновационной деятельности в разбивке по двум группам: 6 – распространение знаний и технологий и 7 – результаты креативной деятельности.

Лидером ГИИ-2023 года является Швейцария, за ней следуют Швеция, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Сингапур, Нидерланды. В десятку наиболее инновационных стран входят также Нидерланды, Корея, Германия, Финляндия и Дания. Китай вошел во вторую десятку стран, получив в рейтинге 12-ое место.

Из стран постсоветского пространства наилучшие показатели у Эстонии – 16-е место, Литвы – 34-е место и Латвии – 47-е место. Россия занимает 51-е место, Азербайджан в рейтинге 2023 года по сравнению с 2022 годом на четыре пункта улучшил показатели и занимает 89 место. Вместе с тем, следует отметить, что если в прошлом году Азербайджан находился в группе государств с сопоставимыми показателями начиная с 90 места, то в 2023 году – в группе государств начиная с 85 места.

В 2023 году субиндекс Азербайджана «инновационные ресурсы» находится на 76 месте и улучшился на три пункта. По субиндексу «инновационные ресурсы» Азербайджан опережает следующие страны постсоветского пространства: Украину (78), Молдову (81), Армению (83), Беларусь (88), Кыргызстан (94), Таджикистан (109). Между тем, субиндекс «инновационные результаты» страны на 28 пунктов отстает от субиндекса «инновационные ресурсы».

В качестве сильных сторон Азербайджана разработчики-эксперты ГИИ отмечают блок Институты, который отражает роль государственных органов управления. Блок Институты занимает высокое 42 место. По блоку Институты Азербайджан опережает на постсоветском пространстве Узбекистан (55), Казахстан (61), Армению (69), Таджикистан (90), Молдову (96), Украину (100), Россию (110), Кыргызстан (122), Беларусь (128).

В данном блоке следует отметить направление «институциональная среда» - 54 место, а также индикатор «эффективность правительства» - 58 место, который по сравнению с прошлым годом улучшился на 23 пункта. В данном блоке высокие места занимают индикаторы «бизнес среда» -17 место и «политика ведения бизнеса»- 22 место.

Блок Человеческий капитал и наука в рейтинге занимает 87 место опережая в рамках СНГ Узбекистан (89), Армению (92), Таджикистан (99). В блоке Человеческий капитал и наука Азербайджан по интегральному показателю Образование занимает 76 место, что лучше на 16 пунктов по сравнению с прошлым годом. По данному направлению Азербайджан опережает в рамках СНГ Узбекистан (78), Таджикистан (90), Армению (93).

В данном блоке высокие места занимают индикаторы «соотношение учеников–учителей» -17 место, «государственные вложения в ученика» - 28 место, «исследователи»- 44 место, «выпускники в области науки и техники» - 47 место. Улучшил свои позиции интегральный показатель «исследования и разработки», переместившись с 76 места в 2022 году на 73 место в 2023 году.

В Блоке Инфраструктура улучшился на 4 пункта, по сравнению с прошлым годом (71), индикатор «выработка электроэнергии» - 67 место.

По блоку Развитие внутреннего рынка, информация по значительной части индикаторов не нашла отражение в рейтинге.

Блок Развитие бизнеса занял в рейтинге 64 место опережая следующие страны постсоветского пространства: Беларуссию (74), Казахстан (75), Узбекистан (78), Армению (94), Молдову (101), Таджикистан (110), Кыргыстан (114). В блоке Развитие бизнеса высокие места занимают индикаторы «сотрудничество между университетами и индустрией в области НИОКР» – 25-е место, «кластерное развитие» – 28-е место. Улучшилось место по индикаторам «женщины, трудо-устроенные с учеными степенями» - 55 место (57), «финансирование бизнесом исследований и разработок» - 57 место (59) и «работники умственного труда» - 62 место (65). По направлению «инновационные связи» в данном блоке Азербайджан занял 48 место и, по сравнению с прошлым годом (56 место), улучшил рейтинг на 8 ступеней.

Важным результирующим субиндексом является субиндекс «инновационные результаты». Если субиндекс «инновационные ресурсы» отражает уровень благоприятности для инноваций, то субиндекс «инновационные результаты», отражает достижения в этой области. Чем выше этот субиндекс, тем полнее и рациональнее используются инновационные возможности.

В блоке Результаты в области знаний и технологий по направлению «создание знаний» сравнительно высокие места занимают показатели интеллектуальной собственности, такие, как изобретения – 63 место (в прошлом году 71 место) и полезные модели – 49 место. По направлению «влияние знаний» на 20 позиций улучшилось место индикатора «рост производительности труда» - 62 место (82), 48 место занимает индикатор «оценка стартапов».

В блоке «Результаты креативной деятельности» по направлению «немате-риальные активы» индикатор интеллектуальной собственности «торговые марки» занимает высокое 66 место, улучшив по сравнению с прошлым годом занимаемое положение на 14 пунктов. Следует отметить, что индикатор «торговые марки» по Азербайджану опережает в рамках СНГ Казахстан (85), Белоруссию (88), Таджикистан (104), Кыргыстан (102).

Вместе с тем, следует отметить, что оба субиндекса рейтинга, охватывающие весь комплекс индикаторов, «инновационные ресурсы» и «инновационные результаты», имеют весьма важное значение, поскольку индекс ГИИ выводится как их среднее значение. Субиндексы «инновационные результаты» и «инновационные ресурсы» взаимосвязаны, так как инновационные результаты являются следствием вложения ресурсов (материальных, финансовых, интеллектуальных, организационных). Азербайджан создал современные институты, способствует развитию человеческого капитала, создает научный и образовательный потенциал, внедряет эффективные бизнес-модели, активно развивает сферу ИКТ, то есть вкладывает в развитие страны значительные ресурсы, от которых должна быть ожидаемая отдача в виде результатов. И это является резервом улучшения ГИИ. Как отмечают разработчики-эксперты ГИИ «Азербайджан демонстрирует более высокие показатели по вложениям в инновации, чем по их результатам». Другим резервом улучшение рейтинга ГИИ является своевременное и полное представление информации (показателей страны) разработчикам рейтинга, которые не нашли отражение в отчете.