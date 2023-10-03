Kapital Bank открывает двери для IT-специалистов: карьерные возможности ждут вас!

БАКУ/Trend/ - Первый банк Азербайджана Kapital Bank является одним из крупнейших работодателей среди отечественных банков с более чем 5000 сотрудниками. Банк объявил о новых вакансиях для IT-специалистов, желающих получить уникальные возможности карьерного роста: Agile-подход в работе, быстрое и постоянное развитие, позитивная корпоративная культура, множество перспективных проектов и возможность работать в профессиональной команде.

Благодаря своему конкурентному преимуществу и ценностному предложению для сотрудников, основанному на обучении и развитии, банк обеспечивает кандидатам профессиональную среду, новые знания и передовой опыт. Банк, идущий по пути успешной цифровой и дата-трансформации, предоставляет своим сотрудникам уникальный международный опыт и возможность оперативно внедрять инновации в работу.

Kapital Bank — первый банк в Азербайджане, удостоенный престижной награды Great Place To Work («Отличное место для работы»). Желающие присоединиться к команде Kapital Bank могут посетить портал https://hr.kapitalbank.az, создать личный кабинет и заполнить подробную информацию о себе. После завершения регистрации кандидаты могут подать заявку на различные вакансии. Подробная информация о всех имеющихся вакансиях в банке размещена на портале.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.