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Микрокредит для тех, кто занимается бизнесом!

Экономика Материалы 4 октября 2023 16:45 (UTC +04:00)
Микрокредит для тех, кто занимается бизнесом!

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Для предпринимателей, которые нуждаются в постоянной финансовой поддержке и хотят развивать свой бизнес, это именно та возможность, которую они ищут! Yelo Bank предлагает кредиты владельцам микробизнеса на частных выгодных условиях:

  • Сумма: до 100 000 AZN
  • Срок кредита: до 48 месяцев.
  • Льготный период: 12 месяцев.
  • Возможность выбрать план оплаты в соответствии с вашим бизнесом
  • Гибкая документация и краткосрочный процесс принятия решений

Помимо всего этого, предприниматели, получившие микрокредит, будут освобождены от страховки и расходов на открытие счета. Следует отметить, что в процессе утверждения кредита не требуется условное обеспечение или осмотр дома.

Yelo Bank создал еще одну возможность для удобства предпринимателей: они могут получить микрокредит посредством специально разработанной карты. Для этого достаточно купить карту и оформить кредит, обратившись в отделение всего один раз. Средства будут переведены непосредственно на эту карту при следующем кредитном заказе предпринимателя. Более того, эта кредитная карта предоставляется совершенно бесплатно.

Доверьтесь Yelo Bank в достижении своих бизнес-целей! Развивайте свой бизнес, заказав микрокредит онлайн сегодня: https://bit.ly/ylltc

Вас интересуют банковские услуги и микрокредит (https://www.yelo.az/az/business/loans/micro-loans/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

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