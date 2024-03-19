Казахстан и Азербайджан играют ключевую роль в достижении успеха Среднего коридора - Роман Василенко (Эксклюзивное интервью)

АСТАНА /Trend/ - Казахстан и Азербайджан играют ключевую роль в достижении успеха Среднего коридора.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"Казахстан и Азербайджан являются ключевыми странами для успеха проекта Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного также как Средний коридор. И не случайно Казахстан, Азербайджан, Турция и Грузия, четыре ключевых страны в центре этого коридора, очень тесно работают на протяжении последних лет для его развития. Уже состоялось несколько встреч на уровне министров иностранных дел и министров транспорта этих четырех стран в Баку и в Актау. По их итогам были подписаны соответствующие дорожные карты, нацеленные на устранение так называемых узких мест вдоль этого маршрута", - отметил он.

Замминистра Василенко подчеркнул, что за последние два года объем транспортировки грузов по этому маршруту вырос более чем в три раза, удвоившись в 2022 году, и увеличившись на 65 процентов в 2023 году - с около 840 тысяч тонн в 2021 году до 2,76 миллионов тонн в 2023 году.

"И, конечно же, планы сейчас такие, что этот объем будет дальше продолжать расти многократно в течение следующих лет, опять-таки благодаря координированным усилиям различных государств как в регионе, так и вне региона.

Хочется также отметить, что Казахстан, Азербайджан и Грузия создали, совместное предприятие под названием MiddleCorridorMultimodalLimited. Эта компания зарегистрирована в Астане, на площадке Международного финансового центра Астана. Это совместное предприятие трех железных дорог Казахстана, Азербайджана и Грузии также будет призвано унифицировать тарифную политику, координировать предоставление подвижного состава, локомотивов и, в целом, оказание сквозных услуг на этом маршруте в наших трех странах", - упомянул Василенко.

По словам замминистра, ведется большая работа с внешними партнерами из вне региона.

"Речь идет как о Китае, который является по сути основным отправителем грузов вдоль этого маршрута, так и о Евросоюзе, который является основным получателем этих грузов, транспортируемых по огромным пространствам Евразии по суше, так и с большой семеркой, которая реализует глобальную инициативу под названием "Программа по глобальной инфраструктуре и инвестициям" (PartnershipforGlobalInfrastructureandInvestment - PGII). Мы полагаем, что все вот эти большие концепции, такие, как "Один пояс, один путь", продвигаемый Китаем, или продвигаемая Евросоюзом программа GlobalGateway, или же PGII, с точки зрения стран региона, это все комплементарные инициативы, и их реализация будет выгодна всем странам и Центральной Азии, и Южного Кавказа, а также она будет выгодна, собственно, этим всем внешним игрокам, поэтому мы не видим в них большую конкуренцию, мы видим комплементарность", - добавил он.

Говоря о прошедшем в конце января в Брюсселе форуме Global Gateway-2024, посвященного развитию транспортных коридоров между ЕС и Центральной Азией, Василенко отметил, что форум прошел в развитии доклада, который был представлен летом прошлого года Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), и был осуществлен по заказу Европейской комиссии.

"Предметом исследования этого доклада было изучение наиболее конкурентных и не очень конкурентных, перспективных направлений развития транспортной коммуникации в Центральной Азии. В докладе говорилось о том, что так называемая "Центральная транскаспийская транспортная сеть", проходящая через Южный Казахстан, является наиболее устойчивой и перспективной линией для соединения Европы и Китая через Центральную Азию, сначала через Южный Кавказ, потом через Центральную Азию. И ЕБРР предложил двухзональный подход, в соответствии с которым вдоль этой линии, входящей в Казахстан в транспортном переходе Хоргос, далее идущей на юго-запад до Алматы, потом через Тараз, затем Шымкент, Кызылорду, Бейнеу и дальше в Актау. Согласно докладу ЕБРР, на 500-километровой полосе предложено развивать транспортные проекты, охватывающие все пять Центрально-Азиатских государств. И эксперты банка посчитали, что на реализацию 40 мер потребуется 18,13 миллиардов евро, из них 33 проекта посвященных так называемой твердой инфраструктуре, и еще 7 мер посвященных мягкой инфраструктуре, взаимосвязи, цифровизации грузовых поставок, Anchor и так далее. Над практической реализацией вот этого доклада европейские структуры вместе с Центральной Азией работали с тем, чтобы подготовить этот форум, который закончился успешно, и европейские структуры объявили о сумме в 10 миллиардов евро в виде кредитов или мягких кредитов, или инвестиций, которые будут предоставляться странам региона или компаниям, реализующим эти проекты, в частности, через ЕБРР, или через Европейский инвестиционный банк (ЕИБ)", - пояснил Василенко.

Что касается конкретных договоренностей, замминистра рассказал, что в рамках форума было заключено несколько меморандумов с ЕБРР, с ЕИБ, предусматривающих финансирование или открытие кредитных линий, в том числе финансирование проектов в Казахстане на сумму около 1,5 миллиарда евро.

"В данном случае европейская сторона вот таким образом подходит к финансированию проектов в Центральной Азии. Что касается проведения координационной встречи с партнерами из ЕС, мы заинтересованы в дальнейшей координации со всеми нашими партнерами, как с европейцами, так и с другими странами, потому что масштаб задач очень велик, и координация, конечно же, необходима", - сказал в заключении Роман Василенко.

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