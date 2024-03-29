Назван профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2023 году

БАКУ/Trend/ - В 2023 году профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 8,3 миллиарда долларов США.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

По его словам, данный показатель на 64,7 процента меньше показателя 2022 года.

"Согласно результатам прошлого года профицит текущих операций составил 8,3 миллиарда долларов США, что составляет 11,5 процента ВВП", - подчеркнул он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!