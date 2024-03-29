ЦБ назвал топ-5 стран по объему денежных переводов в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - На долю России приходится основная часть денежных переводов в Азербайджан.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"В пятерку стран-лидеров по объему денежных переводов в Азербайджан входят Россия - 1,047 миллиарда долларов СЩА, Турция - 164 миллиона долларов, США - 73,8 миллионов долларов, Грузия - 37,5 миллиона долларов, Великобритания - 33,2 миллиона долларов", - отметил он.

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