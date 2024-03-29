Яркая поддержка вашего бизнеса всего под 5% годовых

БАКУ /Trend/ - Yelo Bank предлагает выгодные финансовые условия для развития малого и среднего бизнеса. Банк предоставляет кредиты предпринимателям с использованием как внутренних, так и внешних ресурсов. Среди внешних партнёров банка – Фонд развития предпринимательства (ФРП), с которым Yelo Bank активно и плодотворно сотрудничает. Бизнес-кредиты, выдаваемые за счёт средств ФРП, имеют годовую процентную ставку всего в 5%, при этом максимальная сумма кредита может достигать 10 млн манатов с возможностью погашения в течение до 120 месяцев. Предусмотрен также льготный период до 12 месяцев для предпринимателей.

Развитие предпринимательства, особенно в реальном секторе экономики нашей страны, является ключевым направлением работы Yelo Bank. В этом году банк активно поддерживает финансирование проектов в реальном секторе, с особым вниманием к регионам и аграрному сектору. Благодаря этому Yelo Bank занимает второе место среди банков по объёму выданных льготных кредитов в рамках ПИФ на начало 2024 года. Если вы заинтересованы в развитии своего бизнеса с помощью льготного кредитования от Yelo Bank, не упускайте возможность оформить заявку онлайн. Для получения дополнительной информации и подачи заявки онлайн, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://bit.ly/3vE1lFt

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!