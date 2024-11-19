COP for Hope: Первый заместитель Председателя Правления крупнейшего банка Восточной Европы рассказал на СОР29 в Баку о главных приоритетах банка - Эксклюзивное интервью Александра Ведяхина

БАКУ/Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В эксклюзивном интервью Trend он отметил, что Россия развивает повестку устойчивого развития с акцентом на технологические разработки и международное сотрудничество.

«Сбер как крупнейший банк России и Восточной Европы видит большой потенциал в развитии зеленых технологий, в первую очередь, с использованием таких передовых цифровых решений как искусственный интеллект. Россия является одной из крупнейших экономик мира и обладает значительными природными ресурсами, включая леса, которые играют важную роль в глобальном углеродном цикле. Участие страны в таких мероприятиях как COP демонстрирует нашу полную готовность вносить свой вклад в решение проблемы климата. При этом борьба с изменениями климата должна вестись на основе международного сотрудничества и взаимопонимания. Только совместными усилиями мы сможем разработать эффективные меры по снижению выбросов парниковых газов, адаптации к новым условиям и обеспечению устойчивого развития наших стран» – сказал он.

А.Ведяхин добавил, что вопросы, связанные с климатом и экологией, как и раньше остаются среди стратегических приоритетов как для России, так и для «Сбера».

«Вызовы климатической повестки не зависят от рыночной конъюнктуры и политических раскладов, но определяют, как будет развиваться будущее нас и наших детей. Россия всерьёз подходит к этой теме. За последние 20 лет количество опасных явлений в нашей стране удвоилось, а скорость потепления в 2,5 раза выше, чем в среднем в мире. Одновременно особое внимание уделяется и проблемам, связанным с экологией. В целом среди приоритетов нашей страны всегда были вопросы, связанные с климатом и экологией, это видно по принятым еще до всем известного Парижского соглашения по климату национальным стратегическим документам и нацпроектам», – отметил он.

Россия на глобальной арене

А. Ведяхин подчеркнул, что Россия реализует повестку устойчивого развития, в том числе с ориентиром на расширение международного сотрудничества в этой области.

«В текущем году Россия выступает как страна-председатель объединения стран БРИКС. Сегодня на страны БРИКС приходится от 30% до 50% общемировой доли ключевых показателей, в том числе 50% всех выбросов СО 2 в мире. Ожидается, что к 2050 году страны БРИКС будут обеспечивать половину мирового производства и потребления энергии. Принимая во внимание масштабы, страны БРИКС могут сыграть решающую роль в достижении целей устойчивого развития всего мира. И мы видим, что все страны БРИКС уделяют особое внимание проблемам в области климата и экологии», – сказал он.

Азербайджан в августе также подал заявку на вступление в БРИКС. Как отметил А. Ведяхин, в текущем году Россия совместно со странами БРИКС заметно продвинулись в сторону расширения сотрудничества в области климата и экологии, определив ряд приоритетных направлений. Например, была подписана Рамочная основа БРИКС по сотрудничеству в области изменения климата и устойчивого развития

«Мы позитивно смотрим на объединение усилий стран БРИКС с целью создания унифицированного углеродного рынка. Это поможет стимулировать поток инвестиций в климатические проекты, а также создаст возможность для взаимного обмена новыми технологиями между странами-партнерами. Так, страны поддержали инициативу России по созданию Партнерства БРИКС по углеродным рынкам. Кроме того, особое значение уделяется необходимости адаптации к климатическим изменениям. Здесь важно наладить обмен практиками и технологиями. Для этого планируется создать Платформу климатических исследований БРИКС для обмена передовыми знаниями в области изменения климата. Приятно, что мы (прим. Сбер) одни из первых начали поднимать данные вопросы, предлагая создать подобное объединение еще год назад в рамках Восточного экономического форума», – рассказал он.

Россия не ограничивается расширением международного климатического сотрудничества только форматом объединения БРИКС, есть планы по совместной работе и с отдельными странами, и, конечно, Азербайджаном. В августе Россия и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, а в рамках COP29 был подписан меморандум о планах создания зеркального карбонового полигона между ФНЦ Агроэкологии РАН и Агентством лесного хозяйства Минприроды Азербайджана.

Спрос на ответственное финансирование

Что касается финансирования проектов в области климата и экологии, что стало одной из самых острых тем COP29, А. Ведяхин отметил, что в Сбере тоже отмечают высокий спрос бизнеса на инструменты ответственного финансирования.

«Мы поддерживаем развитие зеленой экономики в России, финансируя проекты в области устойчивого развития – это зеленое строительство жилья, социальные проекты, проекты для повышения энергоэффективности производства и многое другое. У Сбера самый крупный портфель ответственного финансирования, который на текущий момент уже превышает 37 млрд долларов США. В целом мы активно помогаем людям в их бизнесе и регионам страны на протяжении всего пути их трансформации и реализации стратегий устойчивого развития, начиная с подготовки самих стратегий, консультаций по самым разным вопросам – например, ESG-рейтингам, зеленым цепочкам поставок, и заканчивая разработкой инструментов и технологий помогающих в реализации этих стратегий, например, мы занимаемся оценкой и последующим страхованием от климатических и экологических рисков» – сказал он.

Зеленые технологии для устойчивого будущего

А. Ведяхин отметил, что ключевую роль в борьбе с изменениями климата и снижением углеродного следа играют зеленые технологии.

«Сегодня зеленые технологии – это быстрорастущий рынок. За последние годы произошел взрывной рост мирового рынка зеленых технологий. Ожидается, что на горизонте до 2030 года рост продолжится и составит до 30% в год, а к 2030 году объем рынка достигнет $12 трлн. Очевидно, что развитие зеленых технологий для страны означает усиление технологического суверенитета, а для бизнеса – неоспоримое конкурентное преимущество. За счет зеленых технологий, в особенности применения передовых цифровых решений, бизнес может сэкономить на расходе электроэнергии, снизить собственный углеродный след и углеродоемкость производства и производимой продукции, что актуально с точки зрения перспективы ввода трансграничного регулирования», – сказал он.

Нейросети как помощники

По словам А. Ведяхина, в развитии зеленых технологий важно учитывать потенциал применения цифровых решений.

«Потенциал применения цифровых решений для достижений целей устойчивого развития огромен. Уже существующие технологии способны выполнить 70% задач ЦУР (прим. цели устойчивого развития ООН) и могут помочь сократить глобальные выбросы до 20% в трех самых энергоемких отраслях (энергетике, производстве материалов и транспорте). По прогнозам, к 2030 году рынок цифрового гринтеха вырастет в 11 раз. Мы (прим. Сбер) тоже активно занимаемся разработкой цифровых решений, изучаем и используем возможности искусственного интеллекта (ИИ). Такие технологии направлены на решение конкретных задач в области климата и экологии. Например, это модели по оценке климатических рисков, прогнозирования, мониторинг расхода ресурсов (воды, электроэнергии и т.п.), мониторинг выбросов и загрязнений и т.п. Например, при помощи ИИ-моделей мы оцениваем как собственные климатические риски, так и наших клиентов, это помогает экономить до 1 млрд. рублей в год», – сказал он.

А. Ведяхин отметил, что Сбер активно изучает рынок технологий, ведет собственные разработки и совместно с партнерами, а также готов делится накопленной экспертизой.

«Сегодня Сбер – это не просто банк, а полноценная экосистема, обладающая большой экспертизой и собственными цифровыми решениями. Мы готовы делиться нашими практиками, помогать и объединять предпринимателей и ИТ-специалистов. Для этого создаем открытую библиотеки решений на основе ИИ для устойчивого развития, в которую войдут как наши разработки, так и решения других команд, в том числе международных, приглашаем и Вас присоединиться!», – добавил он.