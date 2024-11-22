Trendyol на COP29: Компания представила Отчет об устойчивом развитии за 2023 год (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире — Trendyol, представляет свои планы и цели в области устойчивого развития на своем стенде на COP29. Также в рамках конференции, компания, являющаяся главным спонсором павильона Турецкой Платформы Устойчивого Будущего, поддерживает обсуждения по вопросам устойчивого развития и климата, объединяя турецких и азербайджанских ученых, работающих в этой области.

Основная цель участия Trendyol в 29-й сессии Конференции сторон по изменению климата ООН (COP29) — обмен идеями и опытом с ведущими экспертами, организациями и компаниями, а также демонстрация своих проектов в области устойчивого развития и социального воздействия. Полученный опыт сыграет важную роль в формировании будущих стратегий, направленных на повышение климатической устойчивости и продвижение устойчивых бизнес-практик.

Как первая компания электронной коммерции в Турции, имеющая дорожную карту и план действий в области устойчивого развития, Trendyol ставит своей ключевой задачей внесение положительного вклада в охрану окружающей среды, природы и общества. Руководствуясь принципом «Трансформируемся вместе», компания представляет свои инициативы на COP29, подчеркивая экологические усилия и подтверждая приверженность корпоративной социальной ответственности.

Отчет об устойчивом развитии Trendyol: 100% сертифицированные упаковочные материалы к 2025 году

На COP29 Trendyol представила свой Отчет об устойчивом развитии за 2023 год, поделившись прогрессом в достижении своих целей в области экологических и социальных проектов. Отчет охватывает девять ключевых тем в таких категориях как планета, люди и управление. Он отражает экологически сознательный подход Trendyol и ее стремление предоставлять долгосрочные решения, приносящие пользу обществу. Отчет подчеркивает значительный прогресс компании в достижении своих целей в области устойчивого развития.

С момента создания первой в Турции дорожной карты устойчивого развития для электронной коммерции в 2022 году, Trendyol сократила выбросы Scope 1 и 2 на 16% в рамках Плана устойчивого воздействия. Оптимизируя управление упаковочным процессом и отходами во всей логистической сети, компания переработала 96,7% отходов и сократила потребление одноразового пластика на 57%. Кроме того, 70% упаковки для грузов теперь производится из переработанных материалов. Trendyol стремится получить сертификат нулевых отходов для всех логистических центров к 2025 году, после чего все упаковочные материалы будут поступать из сертифицированных источников.

Trendyol стремится стать углеродно-нейтральной компанией в своих операциях и цепочке поставок к 2040 году, с целью достижения нейтральности во всей цепочке поставок к 2050 году.

Эрдем Инан: «Мы ставим устойчивость в центр всех наших операций»

«В процессе глобальной экспансии нашей компании мы ставим устойчивость в центр всех наших операций. Мы осознаем нашу ответственность за вклад в глобальную борьбу с изменением климата и стремимся оставить более пригодный для жизни мир будущим поколениям. В этом году на COP29 мы представили наш Отчет об устойчивом развитии за 2023 год мировой общественности, демонстрируя усилия по созданию устойчивого положительного воздействия на всех рынках, где мы работаем. Мы также объявили о запуске Академии совместной трансформации, которую мы считаем важным этапом для сектора и всей глобальной экосистемы электронной коммерции», - отметил главный исполнительный директор группы Trendyol Эрдем Инан.

На COP29 обсуждались проекты устойчивого развития Trendyol

Trendyol, единственная турецкая компания в Зеленой зоне на COP29, также является главным спонсором павильона Турецкой Платформы Устойчивого Будущего, участвующей в конференции. В рамках COP29 компания поделилась своей стратегией устойчивого развития и проектами на трех панелях. В павильоне Платформы Устойчивого Будущего, под модераторством доктора Озлем Тугче Келеш, директор по корпоративным коммуникациям группы Trendyol Ирем Пойраз, основатель Sustainee Consultancy Эзги Эгрибозлу и представитель Cabana Education and Consultancy доктор Ишил Шахан обсудили Отчет об устойчивом развитии за 2023 год и цели Trendyol в этой области. На другой сессии, модератором которой выступила Наз Яман из платформы Esmiyor, Ирем Пойраз и координатор проекта Программы развития ООН в Турции Арзу Караарслан Азизоглу рассказали о социальных проектах Trendyol в Азербайджане и других рынках. На панели «Устойчивость через цифровизацию», проведенной в павильоне бизнес-партнера Trendyol в Азербайджане PASHA Holding, с участием исполнительного директора Kapital Bank Фарида Гусейнова и представителя PwC Хаялы Эйлазовой, Ирем Пойраз рассказала о подходе Trendyol «Трансформируемся вместе», влиянии цифровизации на устойчивость и Академии совместной трансформации.

Trendyol также реализует специальные программы по расширению прав и возможностей женщин, поддержке молодых деятелей искусств и организаций. Проект «Деревни будущего», реализуемый совместно с Программой развития ООН, направлен на поддержку женщин-предпринимателей и производителей, расширение охвата местных продуктов и ремесел, сокращение цифрового разрыва в сельских районах за счет распространения технологических ресурсов Trendyol, стимулирование занятости и содействие развитию деревень.