ООО «AzInTelecom» приняло участие в «Africa Tech Festival 2024» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - ООО «AzInTelecom», функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, приняло участие в международной выставке-конференции «Africa Tech Festival 2024» в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

ООО «AzInTelecom» представило свой стенд на мероприятии, состоявшемся в столице ЮАР, Кейптауне. Посетителям была предоставлена подробная информация о продуктах и услугах AzInTelecom. Большинство посетителей были представителями банковского сектора и сектора финансовых технологий на африканском континенте. В ходе мероприятия посетители проявили большой интерес к платформе цифровых решений SİMA и высоко оценили возможности облачных сервисов AzInTelecom.

В ежегодном фестивале «Africa Tech Festival» традиционно принимают участие компании, специализирующиеся в сфере информационных и коммуникационных технологий, из многих стран мира, в значительной степени из Африки. Мероприятие предоставляет ценные возможности для установления торговых отношений и расширения международного сотрудничества. В этом году в рамках мероприятия прошли выставки и семинары, на которых эксперты поделились своими знаниями, а компании продемонстрировали свои новейшие технологические продукты.