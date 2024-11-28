Компания PASHA Holding укрепила глобальные связи на COP29 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - PASHA Holding, ведущая азербайджанская компания, успешно приняла участие в COP29, подтверждая приверженность действиям в области климата. В качестве партнера по стратегическому влиянию мероприятия PASHA Holding активно участвовал в содержательных дискуссиях, сотрудничал с глобальными заинтересованными сторонами и делился своим видением устойчивого будущего.



Холдинг организовал специализированный стенд в "Зеленой" зоне, а также состоялся ряд сессий, организованных компаниями PASHA Holding, такими как PASHA Bank, Kapital Bank, PASHA Insurance, PASHA Life, AgroDairy и PASHA Real Estate. Данные сессии были посвящены важным темам, таким как климатическое финансирование, устойчивое сельское хозяйство и роль лидерства частного сектора в содействии инклюзивному переходу к "зеленой" экономике.



Благодаря своему участию PASHA Holding воспользовался возможностью обменяться идеями, наладить отношения с региональными и международными коллегами, а также изучить опыт борьбы с климатическими вызовами. Взаимодействуя с заинтересованными сторонами из правительств, международных организаций и частного сектора, PASHA Holding расширил свои возможности для реализации инициатив устойчивого развития как в Азербайджане, так и за его пределами.



Теймур Гусейнов, главный стратегический директор PASHA Holding, отметил: "Участие в COP29 стало для нас уникальной возможностью усилить наше видение устойчивого развития и наладить ценные связи. Полученные знания и установленные партнерства в рамках COP29 позволят нам лучше согласовать наши стратегии с глобальными климатическими целями, учитывая при этом уникальные потребности нашего региона. Данный опыт подчеркивает важность сотрудничества в создании долгосрочных и эффективных решений общих вызовов".



Ключевыми элементами стратегии устойчивого развития PASHA Holding являются минимизация экологического воздействия собственной деятельности, инвестирование в проекты, способствующие переходу к нулевым выбросам, а также инвестирование в технологические инновации для решения проблем изменения климата. В ближайшее будущем Группа планирует провести комплексную диагностику и анализ пробелов среди своих дочерних компаний, чтобы установить конкретные цели по сокращению углеродного следа, включая цепочку поставок, поддерживать клиентов в их переходе к устойчивому развитию и увеличивать инвестиции в "зеленые" инициативы.



Кроме того, PASHA Holding планирует расширять возможности заинтересованных сторон через образование и сотрудничество, обеспечивая внедрение принципов устойчивого развития во все сферы экономики. Эти планы включают содействие развитию устойчивого сектора малого и среднего бизнеса в Азербайджане, помощь фермерам в "зеленом" переходе и поддержку инноваций для разработки решений по декарбонизации.