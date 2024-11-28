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Компания PASHA Holding укрепила глобальные связи на COP29 (ФОТО)

Экономика Материалы 28 ноября 2024 15:25 (UTC +04:00)
Компания PASHA Holding укрепила глобальные связи на COP29 (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - PASHA Holding, ведущая азербайджанская компания, успешно приняла участие в COP29, подтверждая приверженность действиям в области климата. В качестве партнера по стратегическому влиянию мероприятия PASHA Holding активно участвовал в содержательных дискуссиях, сотрудничал с глобальными заинтересованными сторонами и делился своим видением устойчивого будущего.

Холдинг организовал специализированный стенд в "Зеленой" зоне, а также состоялся ряд сессий, организованных компаниями PASHA Holding, такими как PASHA Bank, Kapital Bank, PASHA Insurance, PASHA Life, AgroDairy и PASHA Real Estate. Данные сессии были посвящены важным темам, таким как климатическое финансирование, устойчивое сельское хозяйство и роль лидерства частного сектора в содействии инклюзивному переходу к "зеленой" экономике.

Благодаря своему участию PASHA Holding воспользовался возможностью обменяться идеями, наладить отношения с региональными и международными коллегами, а также изучить опыт борьбы с климатическими вызовами. Взаимодействуя с заинтересованными сторонами из правительств, международных организаций и частного сектора, PASHA Holding расширил свои возможности для реализации инициатив устойчивого развития как в Азербайджане, так и за его пределами.

Теймур Гусейнов, главный стратегический директор PASHA Holding, отметил: "Участие в COP29 стало для нас уникальной возможностью усилить наше видение устойчивого развития и наладить ценные связи. Полученные знания и установленные партнерства в рамках COP29 позволят нам лучше согласовать наши стратегии с глобальными климатическими целями, учитывая при этом уникальные потребности нашего региона. Данный опыт подчеркивает важность сотрудничества в создании долгосрочных и эффективных решений общих вызовов".

Ключевыми элементами стратегии устойчивого развития PASHA Holding являются минимизация экологического воздействия собственной деятельности, инвестирование в проекты, способствующие переходу к нулевым выбросам, а также инвестирование в технологические инновации для решения проблем изменения климата. В ближайшее будущем Группа планирует провести комплексную диагностику и анализ пробелов среди своих дочерних компаний, чтобы установить конкретные цели по сокращению углеродного следа, включая цепочку поставок, поддерживать клиентов в их переходе к устойчивому развитию и увеличивать инвестиции в "зеленые" инициативы.

Кроме того, PASHA Holding планирует расширять возможности заинтересованных сторон через образование и сотрудничество, обеспечивая внедрение принципов устойчивого развития во все сферы экономики. Эти планы включают содействие развитию устойчивого сектора малого и среднего бизнеса в Азербайджане, помощь фермерам в "зеленом" переходе и поддержку инноваций для разработки решений по декарбонизации.

Компания PASHA Holding укрепила глобальные связи на COP29 (ФОТО)
Компания PASHA Holding укрепила глобальные связи на COP29 (ФОТО)
Компания PASHA Holding укрепила глобальные связи на COP29 (ФОТО)
Компания PASHA Holding укрепила глобальные связи на COP29 (ФОТО)
Компания PASHA Holding укрепила глобальные связи на COP29 (ФОТО)
Компания PASHA Holding укрепила глобальные связи на COP29 (ФОТО)
Компания PASHA Holding укрепила глобальные связи на COP29 (ФОТО)
Компания PASHA Holding укрепила глобальные связи на COP29 (ФОТО)
Компания PASHA Holding укрепила глобальные связи на COP29 (ФОТО)
Компания PASHA Holding укрепила глобальные связи на COP29 (ФОТО)
Компания PASHA Holding укрепила глобальные связи на COP29 (ФОТО)
Компания PASHA Holding укрепила глобальные связи на COP29 (ФОТО)
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