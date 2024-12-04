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Программа MBA UNEC получила аккредитацию престижного института CFA! (ФОТО)

Экономика Материалы 4 декабря 2024 10:47 (UTC +04:00)
Программа MBA UNEC получила аккредитацию престижного института CFA! (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Программа MBA Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC ) получила аккредитацию престижного Института сертифицированных финансовых аналитиков (Chartered Financial Analyst- CFA) и была принята институтом в качестве университета-партнера.

Специализации Школы Бизнеса UNEC «Финансы», «Ценные бумаги», «Менеджмент рисков» и «Финансовая аналитика», отражающие совокупность знаний (CBOK), необходимую для программы CFA, отвечающие требованиям Кодекса деловойэтики и стандартов профессионального поведения Института CFA, а также полную подготовку аспирантов по учебным программам к получению квалификации Сертифицированного финансового аналитика, которая является самым престижным в мире сертификатом в сфере финансов и инвестиций, одобрены Институтом CFA.

Будучи партнером Института CFA, ежегодно 4 магистра и 4 преподавателя UNEC смогут получать стипендии программы CFA на всех 3 уровнях.

Следует отметить, что программа MBA UNEC является единственным азербайджанским университетом, прошедшим аккредитацию CFA.

О CFA: Программа CFA устанавливает стандарты и требования к навыкам и компетенциям для финансовых аналитиков, портфельных менеджеров, инвестиционных консультантов и других специалистов по инвестициям, существующих во всем мире.Квалификация CFA считается самой престижной и надежной сертификацией, выдаваемойинвестиционной профессии.Учебная программа и экзамены CFA, проводимые на английском языке, одинаковы во всем мире.Максимум 1 из 5 кандидатов, принятый в программу,успешно завершив программу,становится полноправным членом CFA, что считается «золотым стандартом» для профессионалов в области инвестиций.ВUNEC начиная с 2023/2024 учебного года магистры, имеющие сертификаты I, II и III поACCA и CFA, освобождаются от прослушиваниясоответствующих предметов и выпускных экзаменов.

Программа MBA UNEC получила аккредитацию престижного института CFA! (ФОТО)
Программа MBA UNEC получила аккредитацию престижного института CFA! (ФОТО)
Программа MBA UNEC получила аккредитацию престижного института CFA! (ФОТО)
Программа MBA UNEC получила аккредитацию престижного института CFA! (ФОТО)
Программа MBA UNEC получила аккредитацию престижного института CFA! (ФОТО)
Программа MBA UNEC получила аккредитацию престижного института CFA! (ФОТО)
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