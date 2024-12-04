Программа MBA UNEC получила аккредитацию престижного института CFA! (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Программа MBA Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC ) получила аккредитацию престижного Института сертифицированных финансовых аналитиков (Chartered Financial Analyst- CFA) и была принята институтом в качестве университета-партнера.



Специализации Школы Бизнеса UNEC «Финансы», «Ценные бумаги», «Менеджмент рисков» и «Финансовая аналитика», отражающие совокупность знаний (CBOK), необходимую для программы CFA, отвечающие требованиям Кодекса деловойэтики и стандартов профессионального поведения Института CFA, а также полную подготовку аспирантов по учебным программам к получению квалификации Сертифицированного финансового аналитика, которая является самым престижным в мире сертификатом в сфере финансов и инвестиций, одобрены Институтом CFA.



Будучи партнером Института CFA, ежегодно 4 магистра и 4 преподавателя UNEC смогут получать стипендии программы CFA на всех 3 уровнях.



Следует отметить, что программа MBA UNEC является единственным азербайджанским университетом, прошедшим аккредитацию CFA.



О CFA: Программа CFA устанавливает стандарты и требования к навыкам и компетенциям для финансовых аналитиков, портфельных менеджеров, инвестиционных консультантов и других специалистов по инвестициям, существующих во всем мире.Квалификация CFA считается самой престижной и надежной сертификацией, выдаваемойинвестиционной профессии.Учебная программа и экзамены CFA, проводимые на английском языке, одинаковы во всем мире.Максимум 1 из 5 кандидатов, принятый в программу,успешно завершив программу,становится полноправным членом CFA, что считается «золотым стандартом» для профессионалов в области инвестиций.ВUNEC начиная с 2023/2024 учебного года магистры, имеющие сертификаты I, II и III поACCA и CFA, освобождаются от прослушиваниясоответствующих предметов и выпускных экзаменов.