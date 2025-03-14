AZAL возобновляет рейсы в Самарканд: билеты уже в продаже

14 марта 2025 года, Баку – Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 1 апреля возобновляет регулярные рейсы в Самарканд — один из уникальных городов Востока. Авиабилеты по маршруту Баку-Самарканд-Баку уже в продаже, передает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Рейсы из Баку в Самарканд будут выполняться по вторникам и субботам, а в обратном направлении — по средам и воскресеньям. Теперь у пассажиров AZAL есть прекрасная возможность открыть для себя этот культурный и исторический центр Узбекистана.

Отправляйтесь в путешествие с AZAL и окунитесь в древнюю атмосферу города!

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентов AZAL.