В Шахдагском национальном парке задержаны браконьеры за охоту на дагестанских туров

7 июля 2018 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Шахдагского национального парка и Государственной пограничной службы задержали двух браконьеров на территории парка в Огузском районе, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

У браконьеров - жителей Огузского района Рагифа и Дуньябира Насировых были изъяты два охотничьих ружья и две туши дагестанских туров.

Согласно статье 272.3 Кодекса об административных правонарушениях каждый из них был оштрафован на 1000 манатов.

Было установлено, что природе нанесен ущерб в размере 500 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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