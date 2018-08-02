Пожар на Агсуинском перевале локализован - глава ИВ

2 августа 2018 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пожар, начавшийся ночью на Агсуинском перевале, локализован. Об этом в четверг сказал Trend глава исполнительной власти Агсуинского района Энвер Сеидалиев.

По его словам, пожар удалось локализовать утром. «Пожар почти потушен, объекты, находящиеся на территории, защищены от огня. На место происшествия привлечены вертолеты МЧС, пожарные бригады Шамахинского и Агсуинского районов, сотрудники исполнительной власти Агсуинского района и Управления лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов. Проводятся меры по полному тушению пожара», - сказал Сеидалиев.

Отметим, что сегодня МЧС распространило информацию о пожаре на лесных и прилегающих территориях на границе Агсуинского и Шамахинского районов (Агсуинский перевал).

Согласно информации МЧС, на место происшествия находятся пожарные подразделения Госслужбы противопожарной безопасности, войска гражданской обороны МЧС, личный состав Службы спасения особого риска МЧС, два вертолета «Ми-17» авиаотряда МЧС, сотрудники исполнительной власти Агсуинского района и Управления лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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