В Азербайджане за три дня задержаны 68 незаконных мигрантов (ФОТО)

6 сентября 2018 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе мероприятий Государственной миграционной службы по пресечению незаконной миграции за последние три дня были задержаны 68 иностранцев, говорится в четверг в сообщении Службы.

Было установлено, что 11 из задержанных иностранцев занимались незаконной трудовой деятельностью, пятеро - проживали не по месту регистрации, остальные - незаконно проживали на территории страны.

Касательно 48 из задержанных были приняты административные решения, в отношении остальных проводятся соответствующие мероприятия по выдворению за пределы страны.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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