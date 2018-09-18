В Азербайджане оштрафован главврач больницы за незаконную вырубку деревьев

18 сентября 2018 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерств экологии и природных ресурсов и внутренних дел Азербайджана провели очередной рейд в целях проверки соблюдения требований экологического законодательства, говорится во вторник в сообщении минэкологии.

Во время рейда в Шамахинском районе выявлены факты перевозки лесоматериалов на грузовике ГАЗ-52 с государственным регистрационным номером 06-BC-908.

В ходе расследования выяснилось, что деревья были вырублены на территории Шамахинской центральной районной больницы.

При осмотре указанной территории были выявлены факты вырубки во дворе больницы тополей и других деревьев различного диаметра, а также поджога стволов четырех тополей, в результате чего природе нанесен ущерб в размере 3 000 манатов.

По факту был составлен акт в отношении главврача Шамахинской центральной районной больницы Самеда Фаталиева.

Собранные материалы направлены в Шамахинскую районную прокуратуру для юридической оценки вопроса и принятия в отношении виновного соответствующих мер.

Министерство здравоохранения прокомментировало информацию о наложении штрафа на главного врача Шамахинской районной центральной больницы за незаконную вырубку дерева.

Как сказал Trend глава пресс-службы минздрава Парвиз Алекберов, главный врач больницы допустил ошибку во время вырубки дерева.

«Министерство здравоохранения немедленно провело расследование в связи с этим. Стало известно, что во дворе больницы было одно высохшее дерево и это дерево представляло реальную угрозу для окружающих. Главный врач предупредил Исполнительную власть Шамахинского района в связи с вырубкой дерева. Но главврач допустил ошибку в том, что не сообщил об этом министерству экологии и природных ресурсов. Автомобиль с дровами задержан полицией. В связи с данным вопросом было проинформировано министерство экологии и природных ресурсов», - добавил Алекберов.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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