Гражданин Грузии пытался вывезти из Азербайджана крупную партию валюты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту «Мазымчай» был проведен таможенный досмотр грузового транспортного средства марки "DAF", управляемого гражданином Грузии, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК), распространенном в понедельник.

До осмотра гражданин сказал, что при нем нет других денег, кроме декларированных 1000 долларов США, однако во время досмотра кабины автомобиля был обнаружен бумажный сверток с 16 085 долларами США, спрятанными от таможенного контроля

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.