Гражданин Грузии пытался вывезти из Азербайджана крупную партию валюты (ФОТО)

8 октября 2018 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту «Мазымчай» был проведен таможенный досмотр грузового транспортного средства марки "DAF", управляемого гражданином Грузии, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК), распространенном в понедельник.

До осмотра гражданин сказал, что при нем нет других денег, кроме декларированных 1000 долларов США, однако во время досмотра кабины автомобиля был обнаружен бумажный сверток с 16 085 долларами США, спрятанными от таможенного контроля

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанские таможенники пресекли ввоз в страну оружия
Происшествия 4 октября 17:47
В Азербайджан пресечен незаконный ввоз большой партии автомобильных шин
Происшествия 2 октября 17:39
Предотвращен вывоз из Азербайджана шести старинных ковров (ФОТО)
Происшествия 1 октября 18:35
В Азербайджан запрещен ввоз до 50 тонн иранского картофеля
Общество 20 сентября 14:38
Гражданин Азербайджана пытался ввезти 10 незадекларированных телефонов (ФОТО, ВИДЕО)
Происшествия 14 сентября 16:09
Гражданин Турции пытался незаконно вывезти из Азербайджана крупную сумму в валюте
Происшествия 6 августа 12:38
Лента новостей
В Ашхабаде состоится региональный семинар ООН по противодействию терроризму
Туркменистан 12:59
Российская лунная посадочная станция будет готова к запуску в 2020 году
Россия 12:58
При минфине Туркменистана создаётся служба финмониторинга
Бизнес 12:54
Из Баку в Ташкент: Гастрономическое путешествие по Великому Шелковому пути (ФОТО)
Путешествия 12:53
МВФ подтвердил стабильность туркменской экономики - госагентство
Бизнес 12:53
Казахстан проведет два крупных мероприятия в рамках ООН
Казахстан 12:39
В Туркменистане назначен глава крупного агробанка
Туркменистан 12:36
Туркменистан увеличит закупки агротехники в Узбекистане
Бизнес 12:29
Подразделения азербайджанской армии провели тренировки по парашютной подготовке (ВИДЕО)
Политика 12:29