Напряженность в оползневых массах на Бадамдарском шоссе в Баку сохраняется - минэкологии

19 октября 2018 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В оползневой зоне по правую сторону автомобильной дороги 20-й участок-поселок Бадамдар в Баку трещины увеличиваются. Напряженность в оползневых массах сохраняется. Об этом в пятницу сказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Азиз Гаралов.

«В трещинах западной части оползневых масс наблюдается увеличение», - сказал Гаралов.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В зоне оползня в бакинском поселке сохраняется напряженность
Происшествия 19:10
Минэкологии Азербайджана о текущей ситуации в оползневых зонах ряда территорий страны
Общество 17:52
В зоне оползня на Бадамдаре в Баку активность не наблюдается - минэкологии
Происшествия 17:51
В Бадамдарской оползневой зоне в Баку фиксируется относительное увеличение размеров трещин - минэкологии
Происшествия 12:44
Серьезных изменений в Бадамдарской оползневой зоне в Баку нет - минэкологии
Происшествия 10:53
В Мексике при сходе оползня погибли пять человек
Другие страны 00:51
Лента новостей
В зоне оползня в бакинском поселке сохраняется напряженность
Происшествия 19:10
В Азербайджане растет производство нефтепродуктов
Энергетика 19:06
В Индии поезд наехал на толпу людей
Другие страны 19:06
Азербайджан увеличит энергомощности на основе трехступенчатой модели (ФОТО)
Энергетика 18:57
«Узбекнефтегаз» и «ЛУКОЙЛ» будут сотрудничать в сфере геологоразведки
Энергетика 18:56
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку дизельных двигателей
Тендеры 18:51
НПЗ Star внесет весомый вклад в развитие экономик Азербайджана и Турции - президент SOCAR
Энергетика 18:51
Маск показал бюджетную версию Tesla Model 3
В мире 18:46
На одном из проспектов в Баку будет частично ограничено движение
Общество 18:43