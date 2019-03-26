Распространение огня в Т/Ц в Баку предотвращено - МЧС

26 марта 2019 12:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Предотвращено распространение огня в торговом центре «Диглас» и на расположенные рядом торговые объекты и объекты иного назначения в Низаминском районе Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.

Спасатели Службы спасения особого риска, личный состав войск гражданской обороны и три вертолета авиаотряда МЧС продолжают меры по тушению пожара.

Напомним, что сегодня утром на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас".

Пожар начался в одном из магазинов торгового центра, и пламя распространилось до четвертого этажа здания.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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