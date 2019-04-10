В Азербайджане предотвращена попытка продажи более 300 кг некачественного мяса

БАКУ /Trend/ - В городе Хачмаз предотвращена попытка продажи 330 килограммов конины, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Агентство пищевой безопасности и Отдельный батальон полиции по обеспечению карантинных мер Главного управления общественной безопасности МВД провели рейды в городе.

Во время проверки автомобиля марки "Opel", управляемого жителем города Б. Ганбаевым, в багажнике были обнаружены и изъяты перевозимые в антисанитарных условиях 330 килограммов разделанной конины. Соответствующие образцы были переданы в лаборатории Агентства для проведения экспертизы.

Проводится разбирательство.

Агентство пищевой безопасности продолжает совместные с органами полиции мероприятия по обеспечению пищевой безопасности, пресечению продажи непригодных для употребления в пищу продуктов, наносящих серьезный вред человеческому здоровью.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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