AccessBank о пожаре в главном офисе в Баку

11 апреля 2019 22:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане распространяется необоснованная и непроверенная информация в связи с пожаром в главном офисе AccessBank.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим в банке заявляют, что 11 апреля 2019 года в 14:00 в технической комнате главного офиса AccessBank, расположенного на Тбилисском проспекте,3, произошло задымление. Причиной задымления стало короткое замыкание в электропроводах.

В соответствие с инструкцией, сотрудники банка немедленно были эвакуированы. О происшествии было сообщено на «горячую линию» Государственной службы противопожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям. Помимо этого, сотрудники банка приняли необходимые шаги для устранения задымления.

На место происшествия также были вызваны сотрудники Службы скорой медицинской помощи.

«Хотя в результате происшествия никто не пострадал, пятерым сотрудникам банка, участвовавшим в устранении задымления, была оказана первая медицинская помощь», - говорится в сообщении банка.

AccessBank просит представителей СМИ перед распространением информации о банке уточнять ее у отдела по связям с общественностью.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан примет новые законы в связи с реформами в судебно-правовой системе
Общество 15:40
Стали известны имена пострадавших во вчерашнем пожаре в Низаминском районе Баку
Происшествия 10:17
Государство оплатит аренду жилья пострадавшим при пожаре в общежитии в Баку - госкомитет (ФОТО)
Общество 09:54
В Баку идет масштабная реконструкция улиц и дорог (ФОТО)
Общество 09:44
МЧС о сегодняшнем пожаре в общежитии в Баку
Происшествия 10 апреля 14:51
В Азербайджане создана комиссия по обеспечению устойчивого водоснабжения туробъектов во время Формулы 1
Общество 10 апреля 09:25
Лента новостей
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на крупную сумму
Финансы 22:31
Производитель пластиковых дверей в Азербайджане увеличит производство и экспорт продукции
Экономика 22:30
В Азербайджане разрабатывают Концепцию по внедрению инноваций в аграрном хозяйстве
Экономика 22:23
В ДТП в Иране за год погибло около 16 тыс. человек
Общество 22:19
Госбюджет Казахстана израсходовал свыше $5 млрд за два месяца 2019
Бизнес 22:14
Сумгайытский технопарк начал экспорт силовых кабелей в Казахстан
Бизнес 22:08
"Узметкомбинат" заключил контракты с тремя иностранными компаниями на €453 млн
Бизнес 22:08
Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков (ФОТО)
Происшествия 21:54
Эксимбанк Китая выделит Казахстану кредит на сумму свыше $300 млн
Бизнес 21:54