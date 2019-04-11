AccessBank о пожаре в главном офисе в Баку

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане распространяется необоснованная и непроверенная информация в связи с пожаром в главном офисе AccessBank.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим в банке заявляют, что 11 апреля 2019 года в 14:00 в технической комнате главного офиса AccessBank, расположенного на Тбилисском проспекте,3, произошло задымление. Причиной задымления стало короткое замыкание в электропроводах.

В соответствие с инструкцией, сотрудники банка немедленно были эвакуированы. О происшествии было сообщено на «горячую линию» Государственной службы противопожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям. Помимо этого, сотрудники банка приняли необходимые шаги для устранения задымления.

На место происшествия также были вызваны сотрудники Службы скорой медицинской помощи.

«Хотя в результате происшествия никто не пострадал, пятерым сотрудникам банка, участвовавшим в устранении задымления, была оказана первая медицинская помощь», - говорится в сообщении банка.

AccessBank просит представителей СМИ перед распространением информации о банке уточнять ее у отдела по связям с общественностью.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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