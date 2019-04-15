В Азербайджане обнаружено 150 кг непригодного для употребления мяса (ФОТО)

15 апреля 2019 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности и Главного управления общественной безопасности МВД Азербайджана на основе поступившей информации осмотрели в селе Газгулу Товузского района принадлежащий гражданину грузовой автомобиль (госномер - 99-FH-137), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Во время осмотра в кузове машины была найдена 150-килограммовая туша умершего крупного рогатого скота.

Взятые пробы были отправлены в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности.

По факту проводится расследование.

Агентство обращается с просьбой к гражданам сообщать о подобных случаях в соответствующие правоохранительные органы или на номер 1003.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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