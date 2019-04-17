В Баку столкнулись два автомобиля, на дороге образовался затор (ВИДЕО)

17 апреля 2019 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром в Баку произошло ДТП с участием двух автомобилей марок "Mercedes" и "Renault", сообщает в среду Trend.

ДТП произошло на Бакинской кольцевой дороге-1 в направлении города.

В результате столкновения "Renault" упал в ливневую канаву вдоль дороги.

Пострадавших нет, но оба автомобиля были серьезно повреждены.

ДТП привело к пробке на дороге, на место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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