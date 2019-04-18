Азербайджанские таможенники пресекли попытку ввоза контрабандной водки и сигарет

БАКУ /Trend/ - На основании информации, поступившей в отдел Управления оперативной работы и расследований, на таможенном посту “Красный мост” Главного западного территориального таможенного управления Азербайджана, был остановлен и опрошен гражданин Азербайджана, управлявший автомобилем марки "Opel Vectra”.

Как сообщает в четверг Trend, со ссылкой на Государственный таможенной комитет, во время опроса подозреваемый отрицал наличие у него предметов, подлежащих обязательной декларации. Однако, в ходе таможенного досмотра в его автомобиле были обнаружены спрятанные две тысячи штук сигарет “Gold Marlboro” и восемь литровых бутылок водки "Nemiroff Delicat". По факту продолжается расследование.

Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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