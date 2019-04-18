Азербайджанские таможенники пресекли попытку ввоза контрабандной водки и сигарет

18 апреля 2019 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На основании информации, поступившей в отдел Управления оперативной работы и расследований, на таможенном посту “Красный мост” Главного западного территориального таможенного управления Азербайджана, был остановлен и опрошен гражданин Азербайджана, управлявший автомобилем марки "Opel Vectra”.

Как сообщает в четверг Trend, со ссылкой на Государственный таможенной комитет, во время опроса подозреваемый отрицал наличие у него предметов, подлежащих обязательной декларации. Однако, в ходе таможенного досмотра в его автомобиле были обнаружены спрятанные две тысячи штук сигарет “Gold Marlboro” и восемь литровых бутылок водки "Nemiroff Delicat". По факту продолжается расследование.

Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Госкомтаможни Азербайджана перевыполнил прогноз по поступлениям в госбюджет (ФОТО)
Финансы 17 апреля 23:13
В Азербайджане пресечена попытка незаконного ввоза партии лекарств из России (ФОТО)
Общество 12 апреля 16:36
В Азербайджане предотвращена попытка незаконного ввоза крупной партии сигарет из России
Происшествия 11 апреля 22:43
В Иране предотвращена контрабанда 20 тонн лука
Иран 4 апреля 17:29
Более $1,5 млн хотели переправить в Кыргызстан из Узбекистана контрабандой
Центральная Азия 3 апреля 11:19
Руководитель Главного таможенного управления КНР о борьбе с контрабандой
Китай 7 марта 20:02
Лента новостей
Путин встретится с Ким Чен Ыном во второй половине апреля в России
В мире 15:19
Таджикистан экспортировал продукцию легкой промышленности на сумму $44,4 млн.
Центральная Азия 15:17
Кыргызстан и Афганистан создают совместную межправкомиссию по торгово-экономическому сотрудничеству
Центральная Азия 15:14
В Наримановском районе Баку создается современная дорожная инфраструктура (ФОТО)
Общество 15:13
В Азербайджане водитель сбил всадника на лошади
Происшествия 15:05
Казахстанские банки значительно сократили финансирование агросектора
Бизнес 15:01
Названы сроки начала разработки второй фазы Генплана Баку
Финансы 15:01
Проекты по выпуску локализованной продукции в Узбекистане сократились почти на 30%
Бизнес 14:58
Глава МИД России и генсек ОБСЕ обсудят карабахский конфликт
Нагорно-карабахский конфликт 14:51