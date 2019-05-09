В результате аварии на азербайджанском корабле пострадали 14 человек - Saipem

9 мая 2019 00:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате аварии, произошедшей на трубоукладочном судне в Каспийском море, пострадали 14 человек. Об этом Trend сообщили в компании Saipem.

«Восьмого мая, примерно в 18:30 на проводящем со стороны компании Saipem оперативные работы трубоукладочном судне «Исрафил Гусейнов» произошел пожар. Во время пожара 14 человек получили ожоги различной степени тяжести, и в данный момент перевозятся на бакинский берег посредством корабля Citadel», - отметили в компании.

Согласно сообщению, прибытие корабля, перевозящего раненых ожидается примерно к 01:45 по бакинскому времени.

«Для незамедлительной перевозки раненых в Центральную больницу нефтяников на порту ожидают машины скорой медицинской помощи. Saipem контролирует ход событий и регулярно будет оповещать о происходящем», - говорится в сообщении.

В Saipem также отметили, что пожар на трубоукладочном корабле потушен.

(Автор: Ляман Зейналова. Текст: Рауф Гулиев)

23:56 (GMT+4) БАКУ /Trend/ - На корабле, находящемся на балансе ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», произошла авария. Об этом Trend в среду сообщил источник в ЗАО.

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