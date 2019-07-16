Во время пожара в Сабирабаде сгорело пять магазинов (ВИДЕО)

16 июля 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время пожара, произошедшего сегодня утром по улице И. Искендерова в городе Сабирабаде, сгорели два магазина общей площадью 1 060 квадратных метров и три магазина площадью 70 квадратных метров на территории Центрального рынка (всего 1130 квадратных метров), сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.

К тушению пожара было привлечено 11 единиц техники.

Пожар, начавшийся примерно в 06:30 по местному времени в одном из магазинов, расположенных на рынке, был потушен в 08:02. Смежные магазины и остальная часть рынка были защищены от огня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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