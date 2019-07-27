Иранский сухогруз затонул в водах Азербайджана из-за технической неисправности

27 июля 2019 10:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иранский сухогруз «Шабахенг» затонул вблизи Лянкяранского порта из-за технической неисправности. Об этом сказал генеральный директор Управления безопасности и морской охраны Организации портов и мореходства Ирана Алирза Ходжасте, сообщает в субботу Trend.

«Комитет Организации по расследованию причин должен вынести окончательное заключение на основании показаний экипажа», - сказал он.

По словам Ходжасте, сухогруз был частным и перевозил 900 тонн керамической кафельной плитки из иранского порта Энзели в Махачкалинский порт.

Он добавил, что экипаж сухогруза, спасенный Государственной пограничной службой Азербайджана, состоит из семи граждан Ирана и двух граждан Индии. Члены экипажа в ближайшие дни вернутся в Иран.

Напомним, что накануне в 14:15 в Главный командно-контрольный пункт Береговой охраны Госпогранслужбы поступила информация о том, что в 15 милях от берега, от Лянкяранского рейда, терпит бедствие иранский сухогруз «Шабахенг».

На место происшествия было отправлено погранично-сторожевое судно «Туфан», осуществляющее охрану государственной границы в южном направлении.

По прибытии на место происшествия началась спасательная операция, девять членов экипажа тонущего судна были спасены.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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