В Баку произошло ДТП с участием автобуса, есть погибший

БАКУ /Trend/ - В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, сообщает в пятницу Trend.

ДТП произошло на ул. Р. Рустамова, 86.

Как сообщили Trend в пресс-службе минздрава, в результате ДТП погиб один человек, двое получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в третью клиническую больницу г. Баку, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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