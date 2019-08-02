В Баку произошло ДТП с участием автобуса, есть погибший

БАКУ /Trend/ - В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, сообщает в пятницу Trend.
ДТП произошло на ул. Р. Рустамова, 86.
Как сообщили Trend в пресс-службе минздрава, в результате ДТП погиб один человек, двое получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие доставлены в третью клиническую больницу г. Баку, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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